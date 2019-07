Måling: Præsidentparti står til valgsejr i Ukraine

Den nyvalgte ukrainske præsident Volodimir Zelenskijs parti ser ud til at vinde søndagens parlamentsvalg.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, står med sit parti, Folkets Tjener, til at få 43,9 procent af stemmerne ved søndagens parlamentsvalg i Ukraine.

Det viser den første valgstedsmåling.

Partiet står dermed til at blive størst ved det landsdækkende valg.

Den 41-årige præsident, der er tidligere komiker, blev valgt til præsidentposten i maj. Han udskrev straks efter parlamentsvalg og håber, at han med et nyt parlament vil få lettere ved at gennemføre sin politik.

Parlamentet har i Zelenskijs regeringstid bestået af mange af den tidligere præsident Petro Porosjenkos støtter. Zelenskij har derfor mødt stor modstand i parlamentet og haft svært ved at levere resultater.

Partiet Folkets Tjener er opkaldt efter det politiske satire-show på ukrainsk tv, hvor Zelenskij spiller en lærer, der bliver valgt som landets præsident.

Det var på forhånd spået til at få mellem 44 og 52 procent af stemmerne.

Søndagens valgstedsmåling tyder på et godt valg til Zelenskij, men det ser altså ikke ud til at lykkes for den nyvalgte præsident at få absolut flertal.

Zelenskij vil derfor forsøge at sikre sig et politisk flertal.

Det skal bakke op om hans løfte om at rydde ud i korruptionen i landet og gennemføre en række reformer.

Det er nødvendigt for, at landets internationale långivere fortsat vil holde landets økonomi oven vande med store lån.

/ritzau/AP