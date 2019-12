Måling: Trump og Obama deler førsteplads som USA's mest beundrede

For 12. år i træk topper Obama listen over mænd, amerikanerne beundrer. Men han må dele pladsen med Trump.

For første gang indtager USA's præsident, Donald Trump, førstepladsen, når amerikanerne skal pege på den mand, de beundrer mest.

Men han må dele pladsen øverst på podiet med sin forgænger på posten, Barack Obama.

Det viser en årlig rundspørge fra meningsmålingsinstituttet Gallup, hvor 18 procent af de adspurgte peger på Trump, mens andre 18 procent peger på Obama.

Mens det er første gang, at Trump får æren af at blive udpeget som den mest beundrede mand, er det 12. gang for Obamas vedkommende, skriver Gallup i en pressemeddelelse.

Resultatet afspejler de skarpe partiskel i USA, skriver Gallup. 41 procent af de adspurgte demokratiske vælgere siger, at de beundrer Barack Obama mere end nogen anden mand i verden. Kun tre procent af republikanerne siger det samme.

Med Trump er det 45 procent af de adspurgte republikanske vælgere, der ser mere op til ham end nogen anden - men kun to procent af de adspurgte demokratiske vælgere er enige i den betragtning.

Blandt de øvrige navne i top 10 finder man endnu en tidligere præsident, nemlig Jimmy Carter, samt pave Frans, det buddhistiske overhoved Dalai Lama og forretningsmanden Elon Musk.

Ingen af dem får dog mere end to procents opbakning.

Blandt kvinderne ligger den tidligere førstedame Michelle Obama i toppen for andet år i træk. Ti procent af de adspurgte nævner hende som den kvinde i verden, de ser mest op til.

På andenpladsen finder man den nuværende førstedame, Melania Trump, med fem procent.

Blandt de øvrige navne listen er tidligere førstedame Hillary Clinton, talkshowvært Oprah Winfrey og den svenske klimaaktivist Greta Thunberg.

Siden 1948 har Gallup hvert år spurgt amerikanerne, hvilken mand og hvilken kvinde i verden de ser mest op til.

I de 72 år, rundspørgen er blevet udført, har amerikanerne i 58 af årene kåret den siddende præsident som den person, de beundrer mest.

/ritzau/