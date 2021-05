Måling tyder på sejr til konservative ved Cyperns valg

En del af Cyperns godt 550.000 vælgere menes at være blevet hjemme på valgdagen på grund af politikerlede.

Cyperns konservative regeringsparti har en snæver føring ved søndagens parlamentsvalg. Det viser en valgstedsmåling fra statsligt tv, efter at valgstederne er lukket.

Regeringspartiet står til mellem 24 og 28 procent af stemmerne, skarpt fulgt af det kommunistiske Akel, der ser ud til at få mellem 23 og 27 procent ifølge målingerne.

Midterpartiet Demokratisk Parti ligger nummer tre med mellem 9,5 og 12 procent.

Cypern har gennem de seneste år oplevet en række korruptionsskandaler.

Sidste år var det muligt for udenlandske statsborgere at købe sig til et cypriotisk pas for en pris svarende til omkring 16 millioner kroner.

Men ordningen blev stoppet, efter at det kom frem, at et medlem af familien bin Laden havde købt et pas. Også flere tusinde russiske kunder med forbindelse til regeringen havde købt et pas.

I kølvandet på sagen trådte et par politikere tilbage på grund af beskyldninger om korruption.

Det var på forhånd ventet, at de store partier ville opleve tilbagegang ved søndagens valg.

Lidt over en halv million mennesker er stemmeberettigede. Men det er ventet, at mange har valgt at blive hjemme, fordi de er utilfredse med de etablerede partier.

