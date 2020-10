Måling viser rekordhøj støtte i Skotland til løsrivelse

58 procent af vælgerne i Skotland går ind for, at landet bør være selvstændigt. Det viser ny meningsmåling.

Et rekordhøjt flertal af vælgerne i Skotland går ind for, at landet løsriver sig fra Storbritannien.

Det viser en meningsmåling fra Ipsos Mori, der er offentliggjort onsdag.

58 procent mener, at Skotland skal løsrive sig, mens 42 procent mener, at Skotland fortsat skal være en del af fællesskabet.

Undersøgelsen bygger på svar fra 1045 personer over 16 år. Målingen er lavet fra 2. til 9. oktober.

- Vores seneste måling vil give nationalisterne medvind, mens den er grum læsning for tilhængere af unionen, siger Emily Gray, direktør for Ipsos Mori i Skotland.

- Den skotske befolkning er skiftet yderligere i retning mod at støtte et selvstændigt Skotland. Et rekordhøjt antal siger nu, at de ville stemme "ja", tilføjer hun.

I 2014 fik vælgerne i Skotland mulighed for at stemme om, hvorvidt Skotland fortsat skulle være en del af Det Forenede Kongerige, der også omfatter England, Wales og Nordirland.

45 procent stemte ja til løsrivelse, mens 55 procent mente, at Skotland fortsat skulle være en del af det historiske fællesskab.

Et væsentligt argument for nej-siden dengang var, at Skotland ville miste sit medlemskab af EU, hvis landet ikke længere var en del af Storbritannien.

Siden har Storbritannien meldt sig ud af EU.

Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, har lovet, at hun inden maj næste år vil fremlægge en plan for en ny folkeafstemning om skotsk uafhængighed - også om tidspunktet for den.

- Ved næste års parlamentsvalg vil vi fremsætte argumenter for, at Skotland bør blive et uafhængigt land, og vi vil bede om en tydelig bekræftelse på Skotlands ret til selv at vælge dets egen fremtid, sagde Sturgeon ved åbningen af det skotske parlament 1. september.

Men den udmelding faldt ikke i god jord hos Storbritanniens premierminister, Boris Johnson. Han har flere gange afvist, at vælgerne i Skotland skal have en ny mulighed for at stemme om løsrivelse.

