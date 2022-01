Malis afsatte præsident Ibrahim Keita er død, 76 år

Malis afsatte præsident Ibrahim Boubacar Keita, der blev væltet af unge officerer i hæren i 2020, er død. Han blev 76 år gammel.

Han døde i hovedstaden Bamako. Det oplyser hans tidligere justitsminister Kassoum Tapo. Det bekræftes også af et familiemedlem.

Dødsårsagen er uklar.

Keita, der var kendt som IBK, ledede det vestafrikanske land fra september 2013 til august 2020. Det var en turbulent periode, hvor et blodigt islamistisk oprør spredte sig til store områder i de centrale og nordlige dele af det forarmede land.

Keita blev tvunget fra magten ved et militærkup efter måneder med regeringsfjendtlige protester.

- Præsident IBK døde i morges klokken 09.00 (klokken 10.00 dansk tid) i Bamako, siger et familiemedlem til AFP.

Keita var to år inde i sin anden femårige embedsperiode, da han blev væltet ved militærkuppet.

Protesterne mod hans regering var blevet stadigt mere voldsomme, fordi styret ikke kunne nedkæmpe jihadisterne, samtidig med at en økonomisk krise blev dybere og dybere.

Efter pres fra de vestafrikanske lande i blokken Ecowas frigav militærjuntaen Keita fra et fængsel den 27. august og sendte ham hjem til hans residens, hvor han blev overvåget.

Han fik et mindre hjerteanfald måneden efter og blev sendt til et hospital i De Forenede Arabiske Emirater.

Den regerende militærjunta gennemførte et andet kup i maj 2021.

Ecowas besluttede i denne måned at indføre sanktioner mod Mali, efter at juntaen havde ladet forstå, at den ville blive ved magten i op til fem år inden udskrivelse af et valg.

/ritzau/AFP