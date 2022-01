Malis junta kalder Kofod-udtalelser om danske styrker for upassende

Malis junta siger i en erklæring torsdag, at den med "overraskelse og bestyrtelse" har læst "upassende" kommentarer fremsat af udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Malis militære ledere, der kom til magten ved et kup i 2020, siger, at danske styrker er i Mali uden tilladelse og skal trækkes ud. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Danmark har omkring 90 soldater og et hold kirurger i landet som en del af den særlige Takuba Task Force, der er ledet af Frankrig.

Kofod sagde tirsdag, at de danske specialstyrker er indsat efter en klar invitation fra Mali, og at den danske regering er ved at undersøge, hvad der ligger til grund for de seneste udmeldinger fra styret i det vestafrikanske land.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er ikke nogen hemmelighed, at i øjeblikket er der en hård diplomatisk diskussion med overgangsregeringen. De har sat demokratiet ud af kraft, som vi lægger vægt på kommer tilbage så hurtigt som muligt.

- Danmark er til stede på baggrund af en klar invitation og et klart grundlag ligesom de andre i operationen, sagde han.

Ifølge Kofod meddelte Danmark Mali sidst i juni, at det ville sende styrker til Takuba Task Force, som består af elitesoldater.

Men i november meddelte Mali, at "anmodningen var ved at blive undersøgt", og regeringen i Mali insisterede på, at de danske styrker øjeblikkeligt blev trukket tilbage.

En række europæiske lande bakker Danmark op i sagen. Det fremgår af en fælles erklæring fra landene til det maliske overgangsstyre onsdag aften.

De i alt 15 lande tæller ud over Danmark blandt andet Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Norge, Sverige og Portugal.

Landene afviser det maliske overgangsstyres påstande om, at de danske tropper er i Mali uden tilladelse. De har opfordret til en hurtig udbedring af situationen.Kofod har erklæret sig "meget tilfreds" med opbakningen fra de 14 andre lande.

- Vi står skulder ved skulder med en bred kreds af lande, der alle har forpligtet sig på at bekæmpe terrorisme og skabe stabilitet og en bedre fremtid for Mali og landets befolkning, sagde Jeppe Kofod tidligere i en skriftlig kommentar.

- Vi og koalitionen bliver testet, og vi arbejder hårdt for at imødegå, at Danmark bliver gjort til en brik i et kynisk propagandaspil, udtalte han.

Malis udmelding tidligere denne uge kom, på et tidspunkt hvor der i EU har været diskuteret sanktioner mod styret i det skrøbelige land. Det er blandt andet blevet kritiseret, at Malis regering angiveligt har indsat russiske lejesoldater i landet.

Det maliske styre har også udskudt et længe ventet valg, der skulle have været afholdt i næste måned.

/ritzau/