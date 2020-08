Malis oprørsledere lover valg efter militærkup

- Vi er ikke opsatte på at få magt, men på at skabe stabilitet, siger Mali-oprøreres talsmand efter kup.

Soldater, som har afsat Malis præsident og regering ved et militærkup, lover onsdag, at de vil genskabe stabilitet og lede en overgangsperiode frem til et valg inden for "en rimelig periode".

Oprørernes talsmand, oberst Ismael Wague, inviterer repræsentanter for det civile samfund og politiske bevægelser til at samarbejde i overgangsperioden.

- Vores land synker ned i kaos, anarki og usikkerhed, hvilket mest skyldes de personer, som har ledet Mali. Vi er ikke opsatte på at få magt, men på at skabe stabilitet, siger han.

Præsident Ibrahim Boubacar Keita trak sig fra posten som statsoverhoved i det vestafrikanske land og opløste landets regering og parlament sent tirsdag, efter at oprørske soldater truede med at skyde ham.

Det fattige afrikanske land, som allerede er rystet af en islamistisk oprørsbevægelse og massedemonstrationer, er med oprøret kastet ud i en endnu dybere krise.

Det står ikke klart, hvad der er motivet bag kuppet, som oprørerne selv kalder en folkelig opstand. Oprørerne kalder sig Den Nationale Komité for Befolkningens Frelse.

Deres handling er hurtigt blevet fordømt af Malis regionale og internationale partnere, som frygter, at Keitas fald kan destabilisere den tidligere franske koloni og hele Sahel-regionen.

Frankrig har over 5000 soldater udstationeret i Sahel-regionen syd for Sahara, hvor der er flere tidligere franske kolonier. Den franske indsats i området dækker over Mali, Burkina Faso, Tchad, Mauretanien og Niger.

Den 75-årige Keita er sammen med landets premierminister, Boubou Cissé, tilbageholdt af oprørssoldaterne.

De to regeringsledere blev pågrebet i præsidentpaladset i Malis hovedstad, Bamako, oplyste den unavngivne oprørsleder.

- Hvis det tilfredsstiller visse dele af vores militær at beslutte, at dette skal afsluttes med deres indblanding, har jeg så i virkeligheden noget valg?, sagde Keita om tirsdagens hændelser.

Ifølge AFP fremstod Keita rolig, da han efter midnat annoncerede sin beslutning på ORTM. Det er uvist, skriver nyhedsbureauet, om Keita stadig er tilbageholdt.

