Malis premierminister får indrejseforbud af EU

EU har fredag indført sanktioner mod fem personer i toppen af den overgangsregering, der er ved magten i Mali.

Sanktionerne kommer, efter at styret har skrottet en plan om at holde valg i februar, meddeler EU.

Blandt de fem, der nu rammes af indrejseforbud i EU og indefrysning af eventuelle værdier i Europa, er Malis premierminister, Choguel Kokalla Maiga.

Desuden rammer sanktionerne fire militære ledere. De har ifølge EU spille en rolle i at afsætte Malis daværende præsident, Ibrahim Boubacar Keita, og hans civile regering fra magten i august 2020, eller de har været med til at forsinke afholdelsen af valg.

I forvejen er alle fem underlagt sanktioner fra den vestafrikanske sammenslutning Ecowas.

De fem har begået "handlinger, der forhindrer og undergraver en vellykket fuldførelse af Malis politiske overgang", lyder det i meddelelsen fra EU.

- De fem pågældende personer er underlagt et indrejseforbud, der forhindrer dem i at rejse ind i eller igennem EU-lande, samt en indefrysning af værdier, hedder det videre.

Styret har lovet, at der igen skal komme en civil regering. Men EU beskylder det for at være fodslæbende.

I de seneste uger er spændinger mellem Mali og den tidligere kolonimagt, Frankrig, taget til.

Frankrig har omkring 4000 soldater i landet, der hjælper med at bekæmpe jihadister. Danmark havde indtil for nylig også en mindre styrke i det afrikanske land.

Spændingerne er særligt opstået, efter at Mali bad de danske soldater om at forlade landet. Ifølge Mali var danskerne i landet uden at have sikret sig godkendelse.

Det har Danmark afvist. Danmark er blevet bakket op af Frankrig, der står i spidsen for Operation Barkhane i Mali og resten af Sahel-regionen.

Danmark begyndte i sidste uge at tage de danske soldater hjem fra Mali.

Mandag beordrede militærstyret den franske ambassadør til at forlade Mali.

/ritzau/Reuters