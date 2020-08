Malis tilfangetagne præsident trækker sig på stats-tv

Malis præsident, Ibrahim Boubacar Keita, annoncerer sin tilbagetræden på stats-tv efter dramatisk tirsdag.

Malis præsident, Ibrahim Boubacar Keita, trækker sig fra posten, efter at han tirsdag blev tilbageholdt af oprørssoldater.

Det meddeler Keita på den statslige tv-station i det vestafrikanske land, skriver det franske nyhedsbureau AFP natten til onsdag.

Tirsdag blev Keita sammen med landets premierminister, Boubou Cisse, taget til fange af oprørssoldater.

- Vi kan oplyse, at præsidenten og premierministeren er under vores kontrol, sagde en oprørsleder, der ikke ville have sit navn frem, til AFP.

De to regeringsledere blev pågrebet i præsidentpaladset i Malis hovedstad, Bamako, oplyste den unavngivne oprørsleder.

/ritzau/