Maltas enlige stemme mod korruption er sprængt til tavshed

En kraftfuld bilbombe tog i mandags livet af Daphne Caruana Galizia, der var en fremtrædende journalist og blogger i Malta, hvor hun konstant kritiserede og afslørede magthaverne

”Der er skurke, uanset hvor du kigger hen. Situationen er desperat.”

Sådan skrev den maltesiske undersøgende journalist og blogger Daphne Caruana Galizia blot en halv time før, at hun blev myrdet.

Hun havde netop forladt sit hjem mandag eftermiddag, da en bilbombe sønderrev hendes lille Peugeot 108. Eksplosionen var så voldsom, at bilen fløj over et stengærde og landede totalt smadret og udbrændt på en mark.

Daphne Caruana Galizia blev 53 år, og hun mistede livet i kampen mod, hvad hun så som korrupte politikere og en kriminel underverden i Malta – den lille republik i Middelhavet, som har en befolkning på omkring 450.000 mennesker, hvilket gør østaten til det mindste medlemsland i EU.

Og hun havde blandt andet afsløret, hvordan Malta for kriminelle, tvivlsomme regimer fra det tidligere sovjet og rige kinesere har været døren ind til resten af EU takket være en lempelig politik for eksempelvis udstedelse af maltesiske pas. Daphne Caruana Galizia var mor til tre, og sønnen Matthew beskriver på Facebook, hvordan han hurtigt var fremme ved bilen, hvor hans mor var sprængt til ukendelighed. Han tøver heller ikke med at placere skylden hos myndighederne og premierminister Joseph Muscat.

”Min mor blev myrdet, fordi hun stod imellem retstaten og de, der forsøger at nedbryde den,” skiver Matthew Caruana Galizia, som videre retter anklager mod politiet og statsanklageren.