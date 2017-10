Maltas journalister demonstrerer efter brutalt drab

Journalister bebuder national kampagne for den frie presse under sloganet: "pennen overvinder frygten".

Hundredvis af journalister er torsdag samlet foran parlamentet i Maltas hovedstad Valletta for at tilkendegive, at de ikke vil lade sig skræmme af det brutale drab på nationens mest fremtrædende undersøgende journalist.

Demonstranterne fremviser avisforsider sammen med blodrøde plakater.

Samtidig opfordrer sønnerne til den dræbte journalist, Daphne Caruana Galizia, premierminister Joseph Muscat til at gå af.

De har afvist et tilbud fra regeringschefen om en dusør til dem, som hjælper til med at finde frem til drabsmændene.

Blandt de demonstrerende er også onlineredaktør på mediet Times of Malta.

Han læser en erklæring op på vegne af Maltas samlede presse og siger, at demonstrationen torsdag har til formål at indgyde håb.

- Dette angreb på en af os vil ikke forhindre, at vi vil kaste lys over områder, som nogle ønsker skal ligge i mørke. Dette angreb vil ikke kue os. Vi vil udfylde vores roller som vagthund over institutionerne, hedder det blandt andet i erklæringen.

Journalisterne har bebudet en national kampagne for den frie presse under sloganet: "pennen overvinder frygten".

Den dræbte 53-årige Daphne Caruana Galizia havde gennem længere tid afsløret sager om formodet korruption, som ofte involverede politikere fra østaten.

Drabet har vakt international opsigt og ført til selvransagelse mange steder på Malta, hvor man nu spørger om østaten er blevet et hjemsted for korruption og organiseret kriminalitet på baggrund af et økonomisk boom.

Galizias beskyldninger om korruption var årsagen til, at Muscat tidligere på året udskrev valg i utide. Et valg som resulterede i, at vælgerne gav ham lov til at blive på posten.

Ifølge den dræbte journalists afsløringer findes der beviser for, at Muscats kone ejer et selskab i skattely i Panama, og at der er flyttet store summer penge mellem dette selskab og banker i den tidligere sovjetstat Aserbajdsjan.

Muscat, som torsdag er i Bruxelles, afviser beskyldningerne. Han siger, at han sammen med FBI-agenter vil få retfærdigheden at ske fyldest.

/ritzau/AFP