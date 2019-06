Manafort er overflyttet til berygtet og topsikret fængsel

Narkobaronen "El Chapo" og Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort skal afsone i samme fængsel.

Præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort er blevet overflyttet til et berygtet topsikret fængsel på Manhattan.

Fængslet, Metropolitian Correctional Center, huser også den mexicanske narkobaron "El Chapo" samt mistænkte medlemmer af den militante organisation al-Qaeda.

Det skriver nyhedsbureauet dpa på baggrund af anonyme kilder.

Manafort blev i marts idømt syv et halvt års fængsel for at have modarbejdet Rusland-undersøgelsen samt for skattesnyd for flere millioner dollar.

Den tidligere kampagnechef blev blandt andet kendt skyldig i sammensværgelse mod USA, hvilket blandt andet består af hvidvask og forsøg på at påvirke vidner.

I de tidligere timer lokal tid mandag blev Manafort overflyttet fra et af de "bedre" fængsler i Pennsylvania til det "berygtede" fængsel i New York. Det skriver mediet New York Daily News.

Fængslet har huset narkobaronen Joaquin "El Chapo" Guzman, siden han blev udleveret til USA i januar 2017, skriver mediet.

"El Chapo" har i årevis har stået i spidsen for det mexicanske narkokartel Sinaloa, der har tjent milliarder på at smugle tonsvis af narko og bogstaveligt talt har spredt død og ødelæggelse i den kriminelle underverden.

Narkobaronens straf bliver først udmålt senere på måneden, men det ventes, at 62-årige Guzman kommer til at sidde bag tremmer resten af sit liv.

70-årige Manafort var en af de første personer i kredsen omkring Donald Trump, der blev dømt for kriminelle anklager som følge af Rusland-undersøgelsen. Den skulle klarlægge, hvorvidt der var russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

