Mand anholdt for påkørsel og drab på 12-årig i England

En flok skolebørn blev mandag påkørt uden for en skole i Essex, England. En 12-årig dreng er død.

En 51-årig mand er natten til tirsdag blevet anholdt i Essex i England mistænkt for at have kørt ind i og dræbt en 12-årig skoledreng.

Det oplyser politiet i Essex til det britiske medie BBC.

Tidligere mandag blev en flok skolebørn og en kvinde påkørt uden for en skole i Essex mandag eftermiddag.

Ud over den dræbte er to drenge på 15 og 13 år samt en pige på 16 år og en 53-årig kvinde sårede efter påkørslen.

Politiet efterlyser en anden person og en sølvfarvet Ford Ka i forbindelse med påkørslen.

Inspektøren på skolen i Loughton, hvor børnene gik, Helen Gascoyne, er knust efter nyheden om, at den 12-årige dreng er død.

- Vores tanker går til familien og de pårørende. Skolen vil være åben tirsdag, hvor der vil være en masse vejledere at tale med, siger hun til BBC.

/ritzau/