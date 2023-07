Mand anklages for tre drab i sag med 11 lig på en strand

En 59-årig mandlig arkitekt er fredag blevet anklaget for at have dræbt tre kvinder og efterladt deres kroppe nær stranden på øen Long Island i den amerikanske delstat New York for mere end et årti siden.

Det fremgår af dokumenter fra anklagemyndigheden i forbindelse med sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ligdele fra i alt 11 mennesker blev fundet på stranden i 2010 og 2011, der ligger godt 60 kilometer fra New York City.

Ifølge anklagemyndighedens dokumentation skulle manden - der blev anholdt torsdag aften på Manhattan i byen New York - have boet omkring tyve minutters kørsel fra det sted, ligdelene blev fundet.

Der skulle være i alt seks anklager mod manden, tre anklager om manddrab og tre anklager om uagtsomt manddrab.

Desuden skulle han også være anklagemyndighedens hovedmistænkte i sag om et fjerde drab, fortæller Ray Tierney, der er anklager i sagen ifølge AFP.

- De fire ofre blev fundet i positioner, der ligner hinanden, de var bundet på samme måde med enten bælter eller tape, og de var svøbt i samme lærredsstof, siger han.

Sagen mod den 59-årige arkitekt er baseret på DNA-beviser, teledata fra hans mobiltelefon, der forbinder ham til stederne, og vidner, der har set den 59-åriges bil i nærheden af en af de dræbtes hjem.

Alle fire kvinder, som anklagemyndigheden forbinder med den 59-årige, var prostituerede.

- Ved hvert drab brugte manden en burner-telefoner (telefoner, der ikke er forbundet til et kreditkort, red.), når han skulle i kontakt med ofrene. Kort efter ofrenes død, ville han skaffe sig af med dem, siger anklager Ray Tierney.

Den 59-årige arkitekt skulle i tiden efter drabene have søgt en del på sagen om de mange lig, der blev fundet på stranden.

"Hvorfor er morderen fra Long Island ikke blevet fanget", skulle en af søgningerne lyde. På hans computer skulle der desuden være fundet en del "tortur-porno", hvor kvinder foregiver at blive mishandlet, voldtaget og myrdet.

Ligdelene fra de 11 mennesker menes at stamme fra ni kvinder, en mand og et pigebarn. Flere af kvinderne menes at være prostituerede fra området, der var forsvundet.

/ritzau/