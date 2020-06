Mand bag angreb i Virginia anklages for at være KKK-leder

En person blev ramt, da en formodet KKK-leder søndag kørte sin pickup ind i demonstranter i Virginia.

Anklagere i den amerikanske delstat Virginia beskylder en mand bag et påstået angreb på demonstranter søndag for at være Ku Klux Klan-leder.

Det oplyser anklagemyndigheden.

36-årige Harry H. Rogers er sigtet for overfald, legemsangreb, at såre personer bevidst samt hærværk, oplyser politiafdelingen i Henrico County i en erklæring mandag.

I erklæringen står der videre, at Rogers søndag aften kørte ind i en gruppe demonstranter, der blokerede en gade nær Richmond, Virginia, under en protest over den sorte amerikaner George Floyds død i politiets varetægt i Minneapolis.

En person blev ramt af Harry H. Rogers' pickup, men blev ikke alvorligt såret.

Anklager Shannon Taylor oplyser mandag, at "ved nærmere undersøgelse og et kig på sociale medier er Rogers en vedkendt leder af Ku Klux Klan og en tilhænger af konføderationen".

Tv-stationen WTVR har offentliggjort arkivoptagelser af Harry H. Rogers iført KKK-klæder og et sydstatsflag i hånden.

Anklager Shannon Taylor tilføjer, at anklagemyndigheden er ved at undersøge, om Rogers også skal sigtes for hadforbrydelser i forbindelse med sagen.

I en anden sag er en mand mandag blevet sigtet for at have skudt en demonstrant i Seattle.

Ifølge fængselsmyndigheder i King County kørte manden i sin bil op til en demonstration. Han blev omringet af demonstranter, hvorefter han affyrede skud.

Det formodede angreb i Virginia vækker minder om en anden sag fra delstaten fra 2017. Her kørte en 20-årig højreekstremist ind i en folkemængde i Charlottesville og dræbte en 32-årig kvinde.

James Alex Fields Jr. tilstod, at han med vilje kørte ind i en gruppe antiracistiske demonstranter med høj fart og blev idømt livsvarigt fængsel.

