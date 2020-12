Mand bag bombe i Nashville døde selv i eksplosionen

Politiet har identificeret gerningsmanden bag en bombe i Nashville første juledag som 63-årige Anthony Warner.

En mand, som ifølge politiet stod bag en bombe i den amerikanske by Nashville første juledag, døde selv i eksplosionen.

Det oplyser myndighederne i delstaten Tennessee søndag.

Ifølge myndighederne er der ingen grund til at tro, at andre var involveret i hændelsen.

Myndighederne har endnu ikke fastslået et motiv for bomben. Indtil videre ønsker de ikke at kommentere på, om der kan være tale om indenlandsk terror, da de fortsat forsøger at afgøre, om det var en ideologi, der drev den mistænkte.

Tre personer kom til skade i eksplosionen, dog ingen alvorligt.

- Vi er nået frem til den konklusion, at en person ved navn Anthony Warner er bombemanden. Han var til stede, da bomben gik af, og han døde i eksplosionen, siger anklager Donald Cochran, der står i spidsen for sagen.

63-årige Anthony Warner blev identificeret via et dna-match mellem materiale på gerningsstedet og genstande, familiemedlemmer havde stillet til rådighed.

/ritzau/dpa