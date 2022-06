Mand bag dødeligt angreb med varevogn i Toronto får livstid

En mand, der i 2018 dræbte ti mennesker ved at påkøre dem med en varevogn i den canadiske by Toronto, er mandag lokal tid blevet idømt livstid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Alek Minassian kørte for over fire år siden ind i en stor gruppe fodgængere på en travl gade i den canadiske storby.

Han blev sidste år kendt skyldig i drab på 10 mennesker og forsøg på drab på yderligere 16 mennesker.

En kvinde døde tre år senere på grund af skader, som hun fik i forbindelse med angrebet.

En dommer siger mandag, at hun anser kvinden for at være det 11. offer for angrebet.

Minassian vil ikke få mulighed for at blive prøveløsladt i løbet af de første 25 år af sin dom.

Ifølge det canadiske medie CBC blev dommen afsagt i et retslokale foran familie og venner til ofrene for angrebet, der fandt sted 23. april 2018.

I alt mistede otte kvinder og to mænd livet under angrebet.

Minassian lejede varevognen cirka tre uger inden påkørslen.

Han fortalte ifølge BBC efterforskere, at han forsøgte at dræbe så mange som muligt, og at han havde fået inspiration fra den såkaldte incel-bevægelse.

Det dækker over mænd, der nærer et had til kvinder, fordi de ikke har haft succes hos det modsatte køn.

I forbindelse med en afhøring blev Minassian af efterforskere spurgt, hvordan han havde det med at have dræbt ti mennesker.

- Jeg har det, som om jeg fuldførte min mission, sagde han.

Ved mandagens strafudmåling gav overlevende samt familiemedlemmer til dræbte følelsesladede vidneudsagn om angrebet, og hvordan de var blevet påvirket af det.

Mange forklarede, at de havde varige fysiske og psykiske skader.

Dommer Anne Molloy sagde, at hun ville sende udtalelser fra ofre videre til myndighederne, så de kan tages med i overvejelserne, når der om 25 år skal tages stilling til en mulig prøveløsladelse.

/ritzau/