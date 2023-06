Mand bag fransk knivangreb fik nej til asyl for få dage siden

Den mistænkte gerningsmand bag et knivangreb i den franske by Annecy torsdag havde for få dage siden fået afvist en asylansøgning i Frankrig.

Det siger den franske indenrigsminister, Gerald Darmanin, torsdag aften til det franske medie TF1 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han havde ifølge ministeren fået afslag tidligere denne måned.

Knivangrebet skete i en offentlig park omkring klokken 09.45.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her stak den mistænkte gerningsmand fire små børn og to pensionister.

Børnene var mellem 22 måneder og tre år gamle. Ifølge Reuters er to af dem torsdag aften i livsfare, mens to er knap så tilskadekomne.

Blandt børnene er et fra Storbritannien og et fra Holland. Det har Line Bonnet-Mathis, der er anklager i Annecy, oplyst.

Den mistænkte, en 31-årig syrisk flygtning, var klædt i sort og havde et omkring ti centimeter langt knivvåben. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP. Hans navn er torsdag aften ikke offentliggjort.

For cirka ti år siden havde manden fået asyl i Sverige. Han forlod angiveligt landet, da det ikke lykkedes ham at få svensk statsborgerskab.

Han havde også søgt om asyl i Italien og Schweiz.

Artiklen fortsætter under annoncen

En video fra parken, hvor angrebet skete, viser, at en forbipasserende forsøgte at stoppe gerningsmanden ved at kaste en rygsæk efter ham.

Selv om hans navn ikke er meldt ud, så har en kvinde over for det franske medie BFM identificeret sig som hans ekshustru.

- Han ringede ikke til mig i fire måneder. Vi stoppede (med at være sammen, red.), fordi vi boede i Sverige, men han ville ikke bo i Sverige længere, siger hun og tilføjer, at han ikke havde udvist voldelig adfærd.

Et øjenvidne fortæller til BFM, at "han tydeligt gik efter de små børn".

Politiet har torsdag aften ikke angivet noget motiv. Det har dog oplyst, at der ikke umiddelbart mistænkes at være et "terrormotiv".

/ritzau/