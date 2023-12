Mand bag Prag-skyderi erkendte drab på far og datter i brev

En nu død 24-årig studerende, der stod bag det værste masseskyderi i Tjekkiets historie, har i et brev erkendt at have begået et dobbeltdrab tidligere på måneden.

Brevet er fundet ved en ransagning af hans hjem, hvor han boede med sin far, i byen Hostoun vest for Prag.

Det oplyser en talsmand for tjekkisk politi onsdag ifølge den tjekkiske nyhedsside Novinky.cz.

Den 24-årige studerende dræbte den 21. december 14 mennesker på et universitet og sårede over 20 personer, inden han dræbte sig selv.

Det dobbeltdrab, som den studerende i brevet erkender at stå bag, fandt sted 15. december.

Her blev en ung mand og hans to måneder gamle datter dræbt, da manden gik tur med hende i en barnevogn.

Ballistiske beviser har tidligere peget i retning af, at den 24-årige studerende kunne stå bag drabet, som fandt sted i et skovområde i udkanten af Prag.

Der er ikke umiddelbart oplysninger om et motiv.

- Vi kan ikke på nuværende tidspunkt offentliggøre det resterende indhold af brevet, siger talspersonen.

Han henviser til den fortsatte efterforskning og indsamlingen af beviser fra vidner.

Gerningsmanden havde ifølge politiet inden angrebet på universitetet slået sin far ihjel i hjemmet uden for Prag.

Tjekkiet holdt lørdag en national sørgedag efter skyderiet. Her flagede offentlige bygninger på halv stang.

Politiet i Tjekkiet arbejder stadig på at finde ud, hvad motivet bag skyderiet var.

Der har tidligere været meldinger fra politiet om, at skyderiet var planlagt.

Den 24-årige studerende var i stand til at samle et arsenal af våben på lovlig vis, uden at myndighederne fattede mistanke.

/ritzau/dpa