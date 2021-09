Mand beskyldes for at stjæle 67 kilo guld fra sit job

En 41-årig ansat i Osram i Tyskland anklages for at have stjålet små bitte spåner af guld, som er fremkommet under produktion af Osrams lysprodukter.

Osram, der har hovedkvarter i München i Bayern, fremstiller blandt andet elpærer og også det indvendige lys i førerkabiner på biler.

En talsmand for anklagemyndigheden i Regensburg, hvor sagen kører, siger, at manden ifølge anklagen har stjålet guldspåner med en samlet vægt på 67 kilo.

Det skal være sket i perioden fra 2012 til 2016.

Artiklen fortsætter under annoncen

Værdien sættes til omkring 2,3 millioner euro i henhold til guldprisen i de fire år. Det svarer til godt 17 millioner kroner.

Anklagemyndigheden siger, at den 41-årige i første omgang virkede til at være samarbejdsvillig. Han tilstod forbrydelsen.

Han var dengang stadig på fri fod.

En dag var samarbejdsviljen væk, og det samme var den 41-årige.

Men til sidst blev han anholdt i sit fødeland, Rusland, og han blev udleveret til Tyskland.

Det er ikke klart, hvordan manden mere detaljeret smuglede guldspånerne ud.

Men det skete på virksomhedens afdeling i Regensburg. Ifølge anklagen har han smuglet de 2,3 kilo guld ud ved 360 separate lejligheder.

En talsmand for Osram siger, at guldspånerne skabes under produktion af chips til led-lys.

Osram leverer hovedsagelig produktet til bilindustrien.

Normalt bliver guldspånerne, der bliver til overs i produktionen, genbrugt og kommer ikke i lommen på en medarbejder.

/ritzau/dpa