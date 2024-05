Mand død i uvejr i Houston i forsøg på at få strøm til ilttank

Syv personer har mistet livet efter ekstremt vejr i den amerikanske by Houston i Texas.

Det oplyser lokale myndigheder i og omkring Houston fredag amerikansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Byen, der er den fjerdestørste i USA, blev torsdag ramt af store mængder regn og vindstød på op til 160 kilometer i timen. Det efterlod gader med smadrede ruder.

Væltede træer og elmaster har ligeledes skabt problemer i beboelsesområder. Den nationale amerikanske vejrtjeneste NWS har bekræftet, at en tornado har ramt bydelen Cypress.

En 85-årig kvinde er død, efter at hendes beboelsesvogn blev ramt af lynnedslag, som startede en brand. Det har sheriffen i bydelen Harris, Ed Gonzalez, oplyst.

En 60-årig man er ligeledes fundet død, efter at han forsøgte at sikre strøm til sin ilttank, efter at strømmen var gået i et større område.

En 57-årig mand kollapsede og døde, efter at han forsøgte at flytte en elmast, der var væltet.

John Whitmire, der er borgmester i Houston, sagde torsdag, at uvejret havde kostet fire menneskeliv.

Skolerne i byen, hvis økonomi primært afhænger af olieproduktion, var fredag lukkede. Folk, der ikke bestrider et kritisk job, blev opfordret til at blive hjemme.

/ritzau/