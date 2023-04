Mand dømt til døden i Singapore for planer om at smugle cannabis

Tilbage i 2017 blev en 46-årig mand fra Singapore dømt for at have planlagt at smugle et kilo cannabis.

På onsdag skal han hænges.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det fremgår, ifølge AFP, af en meddelelse fra fængslet modtaget af familien til den dømte, Tangaraju Suppiah, som også er slået op på sociale medier af menneskerettighedsaktivister.

Han blev idømt den hårdeste dom, dødsstraf, i 2018, som også blev stadfæstet af ankeretten efterfølgende.

Nyheden om hængningen har fået menneskerettighedsaktivister til at reagere.

Amnesty International fordømte fredag beslutningen og kaldte den "ekstremt grusom".

- Hvis den bliver udført, vil den være i strid med international lov, siger en talsmand fra Amnestys regionale kontor til AFP.

En anden aktivist, Kirsten Han, påpeger også over for AFP, at det især er problematisk, at Tangaraju Suppiah blot er dømt for at have planlagt at smugle stoffer.

- Han blev også afhørt af politiet uden juridisk bistand, siger hun videre.

Højesteretsdommer i Singapore Hoo Sheau Peng har sagt, at "anklagen mod den anklagede er bevist udover enhver rimelig tvivl".

Singapore havde indtil marts 2022 afholdt sig fra at bruge hængning som straf. Der blev udført elleve henrettelser sidste år. Alle omhandlende narkotika.

Hængningen af Tangaraju Suppiah er den første i de seneste seks måneder i Singapore.

AFP skriver, at Singapore har nogle af verdens mest strenge narkostraffe, da myndighederne mener, det er nødvendigt for at undgå smugling.

Rettighedsgrupper har øget presset på Singapore for at afskaffe dødsstraffen.

