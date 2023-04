Mand dømt til at stoppe sæddonation efter mindst 550 fødsler

Dommere i Holland har beordret en mand, der er far til over 550 børn gennem sæddonation, til at stoppe sit forehavende.

Det er den seneste i en række skandaler omkring fertilitet, som har ramt Holland.

Manden, der kun omtales ved navnet Jonathan M., er 41 år. Han vil kunne idømmes en bøde på over 100.000 euro (745.000 kroner), hvis han igen gør forsøg på at donere sin sæd.

Allerede i 2017 fik han forbud mod at donere sæd til fertilitetsklinikker. Da var han allerede far til over 100 børn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det fik ham ikke til at stoppe. Han begyndte i stedet at donere sæd til udlandet, blandt andet via internettet.

Det er officiel politik i Holland, at en sæddonor kun kan være far til 25 børn i 12 forskellige familier.

Dommerne har fastslået, at den 41-årige har medvirket til at frembringe mellem 550 og 600 børn, siden han begyndte som sæddonor i 2007.

Domstolen ""forbyder derfor den anklagede i at donere sin sæd til nye potentielle forældre, efter denne dom er afsagt", hedder det.

Han må derfor ikke aktivt opsøge par, der ønsker sig børn, og tilbyde sin hjælp. Hverken via reklamer eller gennem organisationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Manden blev trukket i retten af en organisation, som beskytter donorbørn, og af en mor til et af børnene, som han var far til.

Moren, der i sagen blev omtalt som Eva, sagde efter afgørelsen, at hun er taknemmelig for, at retten stoppede denne mands "massedonationer, der har spredt sig som steppebrande til andre lande".

I 2020 blev en nu afdød hollandsk gynækolog anklaget for at være far til mindst 17 børn. Mødrene troede, at deres graviditeter var kommet i stand med sperm fra andre fertilitetsklinikker.

Året inden kom det frem, at en læge i Rotterdam havde insemineret sin sæd i kvinder, der søgte behandling for barnløshed. Derigennem var han blevet far til 49 børn.

/ritzau/AFP