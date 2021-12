En mand nægtede at tage mundbind på. Han trak i stedet et våben og skød løs på borgerservicekontor i Moskva.

Mand dræber to i Moskva i skænderi om mundbind

Et skænderi om brug af mundbind var tilsyneladende den udløsende faktor, da en mand tirsdag trak et håndvåben frem og skød og dræbte to personer på åben gade i Ruslands hovedstad, Moskva.

Det oplyser byens borgmester, Sergej Sobjanin. Han betegner de to drab som "en tragedie".

Fire andre blev såret i skyderiet, heriblandt en tiårig pige. Det oplyser det russiske indenrigsministerium.

Gerningsmanden er pågrebet. Det er en 45-årig mand, der bor i Moskva. Han skal nu mentalundersøges, meddeler Moskvas borgmester.

Skyderiet fandt sted på et borgerservicekontor, hvor indbyggerne i Moskva kan ansøge om dokumenter eller få dem behandlet.

Den 45-årige mand, der er mistænkt i sagen, nægtede at tage mundbind på, selv om han flere gange blev bedt om det. Derpå trak han et våben frem og begyndte at skyde.

Rusland har oplevet flere episoder, hvor folk har protesteret over de restriktioner, der er indført for at begrænse coronapandemien.

Enkelte gange er de protester blevet voldelige, som da en person stak en anden ned på en bus, fordi ofret havde bedt vedkommende om at tage mundbind på.

/ritzau/dpa