Mand dræbt af vrede muslimer for krænkelse af koranen

En mand er blevet dræbt af vrede indbyggere i en pakistansk landsby. Han blev beskyldt for at brænde koranen.

En flok vrede indbyggere i landsbyen Tulamba i det centrale Pakistan har dræbt en mand, fordi han ifølge indbyggerne brændte sider af koranen.

Det siger politiet, som har anholdt en lang række personer.

Premierminister Imran Khan har erklæret, at politiet skal til bunds i sagen.

- Det vil blive håndteret med lovens fulde alvor. vi har ingen tolerance for folk, der tager loven i egne hænder, siger Khan i en erklæring.

Artiklen fortsætter under annoncen

En talsmand for regeringen siger, at flere end 60 personer er mistænkt og anholdt for at have deltaget i drabet på manden.

Flere andre mistænkte er ved at blive identificeret via opslag på sociale medier.

Sagen begyndte lørdag aften i en moské i landsbyen. Her meddelte sønnen af en bønneleder, at han havde set manden brænde sider af koranen, siger politimanden Munawar Hussain.

Senere ankom politiet til moskéen. De fandt manden bundet til et træ. De vrede indbyggere angreb politiet.

- De var bevæbnet med køller, økser og jernstænger. De dræbte ham og hængte hans lig op i et træ, siger politimanden.

Politiet siger, at det ser ud til, at ofret var en psykisk handicappet mand i 50'erne.

Det ses ind imellem i Pakistan, at personer bliver beskyldt for at have begået blasfemi og så bliver dræbt af vrede borgere.

I december brændte vrede arbejdere på en fabrik i det østlige Pakistan en srilankansk arbejder. Han blev beskyldt for blasfemi.

Premierminister Khan sagde dengang, at det bragte skam over Pakistan.

/ritzau/Reuters