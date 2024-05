Gerningsmand dræbt efter brandattentat på fransk synagoge

En mand er død, efter at han fredag morgen forsøgte at stikke synagogen i den franske by Rouen i brand.

Politiet blev tilkaldt, efter at røg steg fra bygningen. Da betjentene ankom til synagogen, bevægede manden sig i retning af dem med en kniv og jernstang, hvilket fik dem til at skyde ham.

Det fortæller Frankrigs indenrigsminister ifølge BBC. På det sociale medie X skriver han følgende:

"Politiet i Rouen har tidligt i morges pacificeret en bevæbnet person, som tydeligt ønskede at sætte ild til byens synagoge."

Der er ingen meldinger om, at andre end gerningsmanden skulle være kommet til skade, men byens borgmester Nicolas Mayer-Rossignaol udtaler ifølge BBC, at byen er “chokeret” over hændelsen. Han fortæller desuden, at brandmænd er til stede ved synagogen for at slukke branden.

Motivet er endnu uvist, men hændelsen efterforskes nu af franske myndigheder, skriver Le Monde.

For godt to uger siden blev også en synagoge i Warszawa i Polen angrebet af en person, der kastede tre molotovcocktails mod bygningen. Ingen kom til skade i angrebet, som blev stærkt fordømt af Polens præsident, Andrzej Duda.

Det samme gjorde kansler Olaf Scholz, da en synagoge i Berlin blev ramt af tre molotovcocktails i efteråret sidste år.