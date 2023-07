Mand dropper afbrænding af Toraen i Stockholm

En mand, der havde fået tilladelse af svensk politi til et arrangement, hvor jødedommens hellige bog, Toraen, skulle brændes af, har valgt i stedet at demonstrere for ikke at brænde hellige skrifter af.

Det skriver nyhedsbureauet TT kort efter klokken 13 lørdag.

Afbrændingen skulle have fundet sted lørdag foran Israels ambassade i Stockholm.

Men manden har valgt ikke at gennemføre afbrændingen og siger ifølge avisen Expressen, at han er muslim og ikke brænder ting af.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det her er en lighter. Jeg har ikke brug for den, siger han ifølge Expressen.

Både svenske og internationale medier var mødt op.

Den planlagte afbrænding havde på forhånd tiltrukket sig opmærksomhed efter en kontroversiel koranafbrænding i juni.

Blandt andre Israels præsident, Isaac Herzog, havde på forhånd fordømt lørdagens planlagte afbrænding.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 28. juni brændte en svensk-irakisk mand en koran af i Stockholm.

Efter afbrændingen af Koranen fulgte store protester fra den muslimske del af verden. Også ledende figurer fra andre trosretninger har siden reageret med kritik af afbrændinger af hellige skrifter.

Eksempelvis har den katolske kirkes overhoved, pave Frans, talt om, at afbrænding af hellige bøger er en urimelig brug af ytringsfrihed.

/ritzau/