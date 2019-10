Mand er anholdt for at køre 20 kænguruer ihjel i Australien

En 19-årig mand er blevet anholdt for bevidst at have påkørt og dræbt omkring 20 kænguruer i australsk kystby.

En 19-årig mand er blevet sigtet for med vilje at have kørt omkring 20 kænguruer ihjel i Australien. Blandt de dræbte kænguruer er flere unger.

Det oplyser politiet i den australske delstat New South Wales i en pressemeddelelse.

Manden blev anholdt tirsdag aften lokal tid og sigtet for at torturere og dræbe dyr, lyder det i meddelelsen.

De omkomne dyr er blevet fundet i kystbyen Merimbula i det sydøstlige Australien søndag morgen. Politiet vurderede, at de var blevet kørt ihjel aftenen før.

Den 19-årige har ifølge politiet med fuldt overlæg kørt sin bil ind i kænguruerne.

- Enhver som engagerer sig i sådanne aktiviteter vil få de fulde konsekvenser af loven at føle, lyder det i pressemeddelelsen.

Mindst tre kænguruunger, som befandt sig i deres mødres punge under påkørslen, er blevet reddet. Deres mødres liv var derimod ikke til at redde.

Ungerne er kommet i en gruppe frivilliges varetægt, oplyser de lokale myndigheder.

/ritzau/dpa