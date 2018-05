Mand er dræbt i formodet skyderi i Malmø

En mand, der blev fundet hårdt såret i en bil i Malmø lørdag eftermiddag, er død, formentlig af skud.

Svensk politi har afspærret et område ved Hyllievångsvägen i Malmø, hvor en forbipasserende mand lørdag ved 16-tiden fandt en hårdt såret mand i en bil.

- Han var i live, men han sagde ingenting, fortæller den forbipasserende mand til netavisen Sydsvenskan.

- Han så ud til at havde det meget dårligt, da de tog ham ud af bilen.

- Med det samme fornemmede jeg, at "ja, så er det sket en gang til", tilføjer den forbipasserende, der fandt offeret i bilen.

Malmø har tidligere været plaget af skyderier.

Den sårede mand, der er i 30'erne, blev bragt til hospitalet, men overlevede ikke.

Politiet skrev tidligere på eftermiddagen på sin hjemmeside, at sagen i første omgang blev efterforsket som drabsforsøg, men siden da er offeret afgået ved døden på sygehuset.

Bilen, som den hårdt sårede mand blev fundet i, har skader, som menes at stamme fra et skyderi, skriver netavisen Expressen.

Men det er fortsat uklart, hvad der præcis er sket, skriver Sydsvenskan.

Flere politipatruljer er på stedet for at sikre eventuelle spor og afhøre vidner, oplyser en talsperson for politiet til det svenske nyhedsbureau TT.

Politiet vil over for Expressen ikke fortælle mere om, hvem offeret er, eller om han i forvejen er kendt af politiet.

/ritzau/