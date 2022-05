Mand erkender sig skyldig i angreb med bue og pil i Norge

Den tiltalte for flere drab i norske Kongsberg i oktober sidste år, 38-årige Espen Andersen Bråthen, erkender sig skyldig i alle anklager.

Det siger han onsdag, hvor retssagen mod ham er gået i gang.

Han er tiltalt for at have dræbt 5 mennesker, for 11 drabsforsøg og 13 tilfælde af grove trusler. Han er også tiltalt for flere andre forhold, heriblandt for at have kastet en kniv efter tre politibetjente.

Dansk-norske Espen Andersen Bråthen har dermed erkendt, at han 13. oktober sidste år gik til angreb med bue, pil og stikvåben på tilfælde ofre i den lille by Kongsberg, der ligger små 90 kilometer vest for den norske hovedstad, Oslo.

Selv om han har erkendt sig skyldig i alle anklager, er det stærkt tvivlsomt, om han kan straffes.

Tre retspsykiatere har konkluderet, at han havde en stærk afvigende sindstilstand, da han gik til angreb mod tilfælde sidste år. Den vurdering kan føre til, at han regnes som utilregnelig og dermed ikke kan straffes.

Anklagemyndigheden har varslet, at den under retssagen vil gå efter at få ham idømt tvunget psykiatrisk behandling. Det er dog i sidste ende op til retten at afgøre, om at han var utilregnelig i gerningsøjeblikket.

/ritzau/NTB