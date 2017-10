Mand fra Boston fundet skyldig i terrorplaner

Den 28-årige David Wright havde plan at halshugge bloggeren Pamela Geller, som stod bag Muhammedtegning.

En mand fra Boston-området blev onsdag fundet skyldig i at have planlagt i 2015 at halshugge en konservative blogger, som organiserede konkurrencen "Tegn Muhammed".

Planen blev takseret som planer om begå international terrorisme og at støtte Islamisk Stat.

Den 28-årige David Wright blev fundet skyldige i alle de fem anklagepunkter vedrørende planen om sammen med sin onkel og en ven at halshugge bloggeren Pamela Geller.

Han risikerer nu op til 28 års fængsel.

Planen blev aldrig ført ud i livet, da Wrights onkel sagde, at han hellere ville dræbe politifolk og efterfølgende blev skudt og dræbt af politiet.

Gellar stod bag en konkurrence med tegninger af profeten Muhammed i Garland, Texas, for to år siden, hvor to mennesker blev dræbt.

Organisationen American Freedom Defence Initiative, som formelt stod bag konkurrencen, har som formål at forsvare ytringsfriheden.

Den arrangerede tegnekonkurrence i Curtis Culwell Center, som gik ud på at kåre den bedste karikaturtegning af den islamiske profet Muhammed.

Da arrangementet var ved at være forbi, kørte to uidentificerede mænd op til centrets indgang og begyndte at skyde.

En ubevæbnet sikkerhedsvagt blev ramt i benet, inden politimænd, som assisterede med sikkerheden, skød tilbage og dræbte de to mistænkte.

Arrangementet har været kritiseret, og islamiske grupper har kaldt det for et angreb på islam, mens arrangørerne har hævdet, at de blot benytter sig af retten til at ytre sig frit.

/ritzau/Reuters