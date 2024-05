Mand fundet død i engelsk park efter spionagesigtelse

En engelsk mand, som var løsladt mod kaution efter at være blevet sigtet for spionage for Hongkong, er blevet fundet død i en park i den engelske by Maidenhead.

Det oplyser britisk politi tirsdag.

- Der er en igangværende efterforskning af dødsfaldet, der aktuelt behandles som uforklarlig, skriver Thames Valley Police i en meddelelse.

Den afdøde er 37-årige Matthew Trickett, som sammen med to andre i maj blev sigtet for at have brudt britisk national sikkerhedslovgivning.

Trickett, som er tidligere medlem af marineinfanteristyrken Royal Marines, blev løsladt mod kaution sammen med 38-årige Chi Leung Wai og 63-årige Chung Biu Yuen.

De tre var alle sigtet for at have hjulpet en udenlandsk efterretningstjeneste.

I en meddelelse fra Tricketts familie til Sky News står der:

- Vi sørger over tabet af en højtelsket søn, bror og familiemedlem.

Da de tre blev sigtet for spionage for Hongkong udtalte politiet, at det var "bekymrende". Men det blev ikke antaget, der var en trussel mod offentligheden.

/ritzau/