Mand i 30'erne sigtes for uagtsomt manddrab efter påkørsel i Norge

En mand i 30'erne er blevet sigtet for uagtsomt manddrab, efter han natten til søndag kørte ind i en menneskemængde i byen Steinkjer i Norge.

Det oplyser Malin Borg, der er anklager i norsk politi, på et pressemøde onsdag ifølge NRK.

En ung mand i 20'erne mistede livet ved hændelsen. To andre er kommet lettere til skade.

På pressemødet oplyste det norske politi, at det undersøger, om påkørslen har været en bevidst handling.

- Det har vi ingen klare beviser for lige nu, men det er en hypotese, vi arbejder med, sagde Malin Borg på pressemødet ifølge NRK.

Malin Borg sagde desuden, at politiet arbejder med flere hypoteser om, hvad der førte til hændelsen.

Den sigtede blev i første omgang sigtet for uagtsom kørsel og var mistænkt for at være påvirket under kørsel.

Den sigtedes forsvarsadvokat, Anne Marstrander-Berg, mener ikke, at der var tale om en bevidst handling.

- Jeg tænker, at det var en tragisk hændelse. Jeg tror ikke, det var bevidst, siger hun til NRK.

Ifølge flere norske medier, heriblandt NRK og VG, er manden tidligere kendt af politiet.

Blandt andet er hans navn blevet nævnt på et rutinemøde mellem norsk politis efterretningstjeneste, PST, og det lokale politi.

Det skriver VG.

I 2016 blev manden ifølge mediet sigtet for at ville afspore et tog ved at placere flere tunge genstande på skinnerne.

Manden blev frifundet for den anklage, da retten fandt, at der var tvivl om, hvorvidt "tiltalte anså det for muligt, at menneskeliv kunne gå tabt, fordi han placerede tunge genstande på skinnerne".

Han blev idømt halvandet års fængsel, hvoraf størsteparten var betinget.

Det fremgår af dommen fra 2018 ifølge VG.

I efterforskningen af den sag fremgår det, at manden er lettere udviklingshæmmet, skriver VG.

Ifølge mediet er manden også tidligere dømt for alvorlige trusler.

Han har blandt andet sendt mindst tre beskeder, hvor han beskriver et ønske om at slå flere mennesker ihjel end Anders Breivik, skriver VG.

Anders Behring Breivik dræbte 77 mennesker i Oslo og på øen Utøya i 2011.

/ritzau/