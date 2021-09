Mand med armbrøst mistænkes for at dræbe to i Holland

Hollandsk politi har fredag eftermiddag anholdt en person, der mistænkes for at have dræbt to personer i byen Almelo.

Det skriver den hollandske avis De Telegraaf.

Optagelser fra området fra den hollandske tv-station RTV Oost viser en mand i bar overkrop, der står med en armbrøst på en altan.

Politiet har bekræftet, at der er sket et angreb - men ikke bekræftet, om de dræbte er blevet skudt med armbrøsten.

Ud over de to dræbte skal en person være kommet til skade. Alle ofre er ifølge den hollandske avis De Stentor fundet inde i huset.

Politiet kender endnu ikke motivet bag angrebet. Det mistænker dog ikke umiddelbart, at det skal være terrorrelateret, skriver De Telegraaf.

Politiet skal have affyret flere skud i forbindelse med anholdelsen af manden.

Seks ambulancer og mindst lige så mange politibiler har været til stede ved gerningsstedet, skriver De Stentor.

/ritzau/