Mand med armbrøst på Windsor Castle fængsles og mentalundersøges

En 19-årig mand udstyret med en armbrøst blev i julen pågrebet ved Windsor Castle i England og bliver nu mentalundersøgt, oplyser britisk politi.

Manden blev anholdt juledag, da han skulle til at snige sig ind på slotsområdet. Han nåede ikke at trænge ind i nogen bygning.

- Manden, som blev anholdt, har gennemgået psykiatriske undersøgelser. Han er nu varetægtsfængslet, oplyser britisk politi til Sky News.

Hændelsen skete lørdag omkring klokken 8.30 på slottet, hvor dronning Elizabeth holdt jul.

- Sikkerhedspersonalet blev alarmeret få sekunder efter, at manden trængte ind på området, hedder det i en erklæring fra Londons politi.

Den britiske monark holdt en nedtonet jul på Windsor sammen med sin ældste søn, prins Charles, og hans hustru, Camilla.

Avisen The Sunday Mirror skriver, at manden blev set af sikkerhedsfolk på overvågningsskærme, da han ved hjælp af en rebstige forcerede et hegn.

Hændelsen har vakt mindelser om et mere alvorligt forløb i 1982, hvor en mand i 30'erne trængte ind i dronning Elizabeths private gemakker på Buckingham Palace, hvor politiet arresterede ham.

I juli blev en mand anholdt, efter at han var kravlet op på porten til slottet.

I 2020 kravlede en hjemløs mand over murene til slottet og overnattede på området, inden han blev pågrebet.

Dronningen holder normalt jul på Sandringham Gods i det østlige England, men dette blev aflyst i år, da prinsesse Anne, dronningens datter, er i isolation, efter hendes mand er testet positiv for covid-19. Også sidste år måtte den traditionelle jul aflyses.

I en usædvanlig personlig juletale lørdag kom dronningen ind på sorgen over at have mistet sin mand, prins Philip, efter 73 års ægteskab.

- Julen er en glædelig tid for de fleste, men det kan være hårdt for dem, der har mistet en elsket person tæt på dem, sagde dronningen.

Særligt i år forstår hun, hvordan det er, lød det fra den 95-årige monark.

Prins Philip døde i april i en alder af 99 år.

/ritzau/AFP