Mand med kniv går til angreb på tysk universitet og sårer fire

Fire mennesker er sårede efter et knivangreb på et universitet i det vestlige Tyskland fredag.

Gerningsmanden er i politiets varetægt, efter at det lykkedes nogle studerende at overmande ham.

Det oplyser lokale myndigheder.

Hændelsen fandt sted fredag eftermiddag på Hamm-Lippstadt Universitet i delstaten Nordrhein-Westfalen, da en 34-årig mand med en kniv gik til angreb på flere personer på universitetet.

En talsmand for anklagemyndigheden i Dortmund oplyser, at der er noget, som tyder på, at den formodede gerningsmand er psykisk syg. Han skal derfor undersøges af en psykiater lørdag.

Der er intet, som peger på, at angrebet er politisk motiveret, eller at der har været andre medskyldige involveret.

Under angrebet blev tre mænd og en kvinde såret - nogle af dem alvorligt.

Ifølge anklagemyndighedens kontor måtte det kvindelige offer hasteopereres efter angrebet, da hun var i akut livsfare.

Den 34-årige formodede gerningsmand havde op til angrebet boet på et kollegie for studerende. Tysk politi har ransaget hans bolig.

Politiet oplyste tidligere fredag, at manden efter alt at dømme var gået ind i en af universitetets bygninger og gået til angreb på folk på gangene.

Derefter gik han mod en større forelæsningssal, hvor han blev overmandet af studerende, som holdt ham tilbage, indtil politiet ankom til stedet og anholdt ham.

/ritzau/dpa