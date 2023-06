Mand med økse angriber gæster på flere restauranter i Auckland

Fire personer er blevet sendt på hospitalet, og en 24-årig mand er blevet anholdt, efter at et voldsomt økseangreb udspillede sig på en række kinesiske restauranter i den newzealandske by Auckland mandag aften lokal tid.

Lokale medier skriver, at den øksebevæbnede omkring klokken 21.00 lokal tid gik ind på tre kinesiske restauranter.

Restauranterne er alle en del af et lille butikscenter, som ligger i den nordlige del af Auckland.

Her skulle han ifølge medierne være begyndt at angribe helt vilkårlige folk med sin økse.

Et øjenvidne fortæller til radiostationen Radio New Zealand, at hun var ude at spise på Maya Hotpot - en af restauranterne - med sin ven, da en mand pludselig begyndte at nærme sig hendes ven med en økse.

Restaurantens gæster kom hurtigt på fødderne, fortæller hun, og råbte af manden.

- Hvad laver du? Hvorfor gør du det?, lød råbene, inden manden slog hendes ven.

Af de fire personer, som måtte på hospitalet, er en enkelt blevet udskrevet igen. De tre andre er fortsat indlagt, men de er uden for livsfare, oplyser en talsperson for hospitalet.

Politiet i New Zealand oplyser, at det har anholdt en 24-årig mand, og at han skal møde i retten tirsdag lokal tid. Han er sigtet for at udøve vold med henblik på graverende skade på kroppen. Det forventes dog, at den sigtelse vil blive udvidet.

Politiet har endnu ikke oplyst, hvad det mener er motivet for angrebet.

Auckland er den største by i New Zealand. Den ligger på landets nordø, og der bor knap halvanden million mennesker i byen.

/ritzau/Reuters