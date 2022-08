Mand mistænkt for tre skuddrab i Detroit er pågrebet

Amerikansk politi har anholdt en mand, som menes at have dræbt tre personer i Detroit og såret en fjerde.

Politiet i den amerikanske by Detroit har anholdt en person, som mistænkes for at have skudt fire tilfældige personer søndag, hvoraf tre blev dræbt.

Det skriver det amerikanske NBC News.

De tre første ofre - to kvinder og en mand - blev fundet med adskillige skudsår forskellige steder i byen tidligt søndag morgen.

En fjerde person så den mistænkte mand kigge ind i biler og bad ham om at stoppe med det. Derefter affyrede den mistænkte et skud mod personen.

Skyderierne lader til at være "meget tilfældige". Det sagde James White, der er chef for politiet i Detroit, på et pressemøde søndag.

- Én ventede på en bus, én luftede sin hund, og én befandt sig bare på gaden, oplyste James White.

Politiet har ikke oplyst, hvem af de fire skudofre, der mistede livet.

I forbindelse med eftersøgningen offentliggjorde politiet billeder af den formodede drabsmand samt optagelser fra et overvågningskamera. Det skete i håb om at få tips fra offentligheden.

Politiet har endnu ikke oplyst nærmere om anholdelsen eller den mistænkte person.

Skuddrabene i Detroit var ikke de eneste i USA i weekenden, skriver nyhedsbureauet AFP.

I Houston i Texas blev tre personer dræbt. Gerningsmanden havde forinden sat ild til deres boliger.

- På meget trist og ondskabsfuld vis satte den mistænkte ild til adskillige boliger, hvorefter han ventede på, at beboerne kom ud, og skød mod dem, siger politichef i Houston Troy Finner.

De brandfolk, som bekæmpede brandene, måtte ifølge Finner også søge dækning for den bevæbnede person.

Derefter ankom politi og dræbte manden. Han var for nylig blevet informeret om, at hans lejemål ville blive opsagt.

Ifølge politichefen kan det have været årsagen til skyderierne, men det skal efterforskningen forsøge at afklare.

I Washington D.C. blev Brian Robinson Jr., en spiller fra NFL-holdet Washington Commanders, ramt af to skud. Hans tilstand er stabil. Ifølge avisen Washington Post skete skyderiet muligvis i forbindelse med et forsøg på at stjæle NFL-spillerens bil.

Der er jævnligt masseskyderier i USA, men lovgiverne er tilbageholdende med at stramme våbenlovgivningen.

/ritzau/