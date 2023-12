Mand pågrebet - mistænkt for drab på hustru og børn i Frankrig

En 33-årig mand er anholdt og mistænkt for at have dræbt sin hustru og fire børn med kniv juledag i Frankrig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters tirsdag.

De fem lig blev fundet mandag aften i en lejlighed i byen Meaux 40 kilometer nordøst for Paris.

Ifølge den lokale anklager Jean-Baptiste Bladier blev moren og de to døtre stukket med kniv så mange gange, at det ikke var til at fastslå, hvor mange knivstik de fik.

Familiens to yngre sønner lod til at være blevet kvalt eller druknet.

Børnenes 33-årige far blev pågrebet i sin bolig i en nærliggende by mandag aften.

Anklageren har åbnet en drabsefterforskning.

Børnene var mellem ni måneder og ti år gamle.

Naboer fortalte efterforskere, at de havde hørt skrig i de tidlige timer juledag.

Der blev slået alarm senere på dagen, efter at der ikke kom nogen reaktion fra familien.

Manden har ifølge anklagerne en forhistorie med psykisk sygdom. I 2019 angreb han sin hustru med en kniv. Dengang ønskede hun ikke at retsforfølge ham med henvisning til hans psykiske tilstand.

Der har været flere sager med drab på børn i området omkring Paris den seneste tid.

Sent i november meldte en 41-årig mand sig på en politistation og fortalte betjentene, at han netop havde dræbt sine tre døtre.

Politiet fandt senere ligene af de tre døtre, som var i alderen 4 til 11 år, i familiens hjem i Alfortville, som ligger i den sydlige del af Paris.

Bare en måned forinden dræbte en fransk gendarm sine tre døtre, inden han begik selvmord i sit hjem i Vemars, som ligger i Val-d'Oise omkring en halv times kørsel fra hovedstaden.

