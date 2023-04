Mand sårer flere i knivangreb i fitnesscenter i Tyskland

Flere mennesker er alvorligt såret i et knivangreb i et fitnesscenter i den tyske by Duisburg, oplyser en talsmand for politiet i byen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge tv-stationen WDR er specialstyrker og over 100 politifolk tirsdag aften sat ind i jagten på den formodede gerningsmand eller gerningsmænd.

Politiet fik et alarmopkald omkring klokken 17.40 fra fitnesscenteret. Her fremgik det, at en mand havde angrebet flere personer, skriver mediet WAZ.

WAZ erfarer, at tre er såret efter angreb med kniv og machete.

Denne oplysning er ikke umiddelbart bekræftet af tysk politi.

Politiet siger til WDR, at der tilsyneladende var to gerningsmænd bag angrebet.

Motivet bag angrebet er endnu ukendt.

/ritzau/