Mand sårer tre personer med kniv i israelsk shoppingcenter

Tre personer blev søndag stukket ned nær den israelske by Ashdod af en mand, som ifølge politiet siden er blevet "neutraliseret".

En talsperson for det lokale politi beskriver manden som en "terrorist" og fortæller yderligere, at han brugte to knive til at udføre angrebet.

Det er uklart, hvad politiet mener med, at manden er blevet "neutraliseret".

Angrebet fandt sted i et shoppingcenter i Gan Yavne, som er et distrikt tæt på Ashdod, der ligger ved Middelhavskysten syd for storbyen Tel Aviv.

- Ambulancereddere behandler tre ofre, hvoraf nogle af dem er i kritisk tilstand, lyder det fra Magen David Adom, det israelske svar på Røde Kors.

Politiets talsperson oplyser, at gerningsmanden menes at være en 19-årig mand fra Hebron i Vestbredden.

En række lignende angreb er fundet sted på tværs af Israel i løbet af de seneste uger, heriblandt et på en busstation i byen Beersheba tidligere søndag.

Angrebene kommer efter krigen i Gazastriben, der blev udløst af Hamas' angreb på Israel 7. oktober.

Omkring 1160 personer - mestendels civile - blev dræbt i den militante palæstinensiske bevægelses angreb.

Siden har Israels krig i Gazastriben dræbt mindst 32.782 personer ifølge de lokale sundhedsmyndigheder, som kontrolleres af Hamas.

Israel ventes inden længe at udføre en militæroperation mod Hamas i Rafah i det sydlige Gaza.

Over halvdelen af Gazas befolkning har søgt tilflugt der.

Netop derfor har det internationale samfund udtrykt bekymring for konsekvenserne ved en stor militæroperation på landjorden i Rafah.

Søndag sagde Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at det er nødvendigt at udføre en militæroperation i Rafah, hvis Israel skal vinde over Hamas.

/ritzau/AFP