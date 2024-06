Mand sendt på hospitalet efter 89 dages sultestrejke i Berlin

En klimaaktivist, som deltager i en større sultestrejke i Berlin i Tyskland, er blevet indlagt på et hospital.

Den 49-årige mand har ikke spist i 89 dage, og han vurderes nu at være i livsfare.

Det oplyser bevægelsen bag strejken "Starve until you are honest", som på dansk kan oversættes til "Sult indtil du er ærlig".

Der er tale om 49-årige Wolfgang Metzeler-Kick, som har deltaget i sultestrejken i de sidste 89 dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et hold af læger, der den seneste tid har overvåget mandens helbred, siger, at han er livsfare.

En række af aktivister har med "Starve until you are honest" de seneste uger strejket i den tyske hovedstad. Flere af dem oplever alvorlige helbredsudfordringer som følge af den lange faste.

Strejkens deltagere vil gerne have Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, til at udgive en udtalelse fra regeringen vedrørende klimaet.

Her skal det fremgå, at "Den menneskelige civilisations fortsatte eksistens er ekstremt truet af klimakrisen", siger de.

/ritzau/dpa