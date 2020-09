Mand sigtet for terror i Paris i 1982 er anholdt i Norge

Seks blev dræbt under angreb i det jødiske kvarter i Paris for 38 år siden. Nu er nordmand anholdt.

En norsk statsborger i 60'erne er onsdag anholdt i den norske by Skien. Han er sigtet for at have deltaget i et terrorangreb i Paris i 1982, som kostede seks mennesker livet, skriver avisen Dagbladet.

9. august 1982 dukkede fire velklædte mænd op i det jødiske kvarter i den franske hovedstad.

De gik målrettet efter restaurant Goldberg. De kastede en håndgranat ind og affyrede over 70 skud mod kunder og ansatte. Udover seks dræbte blev 22 såret.

Frankrig har haft en international anholdelsesordre på manden, som det nu vil kræve udleveret.

- Anholdelsen har baggrund i den europæiske arrestordre efter begæring fra Frankrig, siger Annette Aamodt fra norsk politis efterretningstjeneste (PST) til avisen.

/ritzau/