Mand skal fem år i fængsel for stormløb mod Kongressen

En tilhænger af USA's tidligere præsident Donald Trump er ved en domstol i Florida idømt over fem års fængsel for vold mod politibetjente, da han sammen med hundredvis af ligesindede deltog i et stormløb mod Kongressen den 6. januar.

Den dømte er den 54-årige Robert Scott Palmer fra Florida. En føderal dommer fandt fredag Palmer skyldig i at have angrebet politibetjente, da han forsøgte at trænge ind i kongresbygningen i Washington D.C.

Palmer blev anholdt 17. marts, og erkendte sig skyldig i anklagerne i oktober.

På videooptagelser og fotografier kunne den dømte ses kaste brædder, en ildslukker og andre genstande mod politibetjente, som beskyttede Kongressen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Angrebet mod Kongressen fandt sted samme dag, som Trumps vicepræsident, Mike Pence, og medlemmer af Kongressen var samlet for at formalisere demokraten Joe Bidens sejr over Trump ved præsidentvalget i november 2020.

I modsætning til hundredvis af andre lykkedes det ikke Palmer at komme ind i bygningen. Sikkerhedsfolk trængte ham tilbage med peberspray. Han fortsatte med at kaste genstande mod betjente, indtil han blev ramt af en gummikugle.

Dommer Tanya Chutkan afviste Palmers anmodning om en mild straf.

Palmer henviste til, at han i en skriftlig undskyldning for sin medvirken har givet udtryk for, at han og andre var blevet "narret" af Trump til at angribe Kongressen.

Anklagerne påpegede, at han selv efter at have erklæret sig skyldig i oktober fortsatte med at forsvare sine handlinger.

- Palmer sluttede sig målrettet til en stor gruppe uromagere med den specifikke hensigt at blande sig i nationens valgproces, sagde de i retten.

Derefter blev Palmer idømt 63 måneders fængsel.

Straffen er den hidtil hårdeste, som er uddelt i retsopgørene efter de voldsomme hændelser, hvor fem personer mistede livet. Flere end 700 personer er blevet tiltalt i kølvandet af begivenhederne.

Hovedparten er tiltalt for mindre lovovertrædelser som ulovligt at trænge ind på Capitol Hill, hvor Kongressen ligger.

Inden fredagens dom var 41 måneders fængsel den tidligere hårdeste straf for at have medvirket i urolighederne.

/ritzau/AFP