Mand tæt på saudiarabisk kronprins var på konsulat

En mand fra kronprinsens personlige følge gik ind på konsulat, kort før journalisten Jamal Khashoggi ankom.

En mand tæt på den saudiarabiske kronprins var på konsulatet i Istanbul, da en journalist forsvandt.

Det skriver en regeringsvenlig avis i Tyrkiet om det påståede drab på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi.

Avisen Sabah skriver, at en mand, der var med i kronprins Mohammed bin Salmans følge på en USA-rejse, gik ind på konsulatet, nogle timer før at journalisten og skribenten Jamal Khashoggi forsvandt i bygningen.

Manden gik ifølge avisen forbi politiets barrikader ved konsulatet klokken 9.55 sammen med adskillige mænd, der gik bag ham.

Khashoggi ankom til konsulatet klokken 13.14. Hans forlovede blev udenfor og ventede, men hendes kæreste dukkede aldrig op igen.

I Sabahs artikel om manden vises denne også uden for den saudiarabiske konsuls hjem og på vej ud af et hotel med en stor kuffert ved sin side. Han forlod Tyrkiet den 2. oktober.

Artiklen om manden, der var med kronprinsen i USA, blev offentliggjort, efter at Saudi-Arabiens konsul i Istanbul er blevet afskediget fra sit embede. Konsulen vil blive efterforsket for brud på reglerne.

Anonyme tyrkiske embedsmænd siger, at Khashoggi blev dræbt under sit besøg på konsulatet.

Saudi-Arabien, som oprindeligt kaldte alle beskyldninger i sagen for "grundløse", har ikke reageret på gentagne henvendelser fra nyhedsbureauet Associated Press i de seneste dage.

Den 60-årige Khashoggi flygtede fra Saudi-Arabien til USA i 2017 og levede frem til sin forsvinden i eksil i USA.

Saudi-Arabien accepterede, at tyrkiske efterforskere mandag undersøgte konsulatet. CNN's anonyme kilde hævder, at der her blev fundet spor efter drab og partering af Jamal Khashoggi.

Tyrkiske efterforskere har dog udtrykt frustration over saudiaraberne.

Ifølge efterforskerne var konsulatet blevet rengjort og væggene malet på ny, før de tyrkiske efterforskere blev lukket ind på konsulatet.

