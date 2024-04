Fransk politi anholder mand efter bombetrussel mod iransk konsulat

Den mand, som fredag har truet med at sprænge sig selv i luften ved Irans konsulat i Paris, er blevet anholdt.

Det siger kilder i politiet til den franske tv-station BFM.

Den anholdte havde truet med at sprænge sig selv i luften ved det iranske konsulat.

En politikilde oplyser, at et vidne så en mand gå ind i konsulatet med, hvad der lod til at være en granat eller et sprængstofbælte.

Fransk politi afspærret umiddelbart efter området ved konsulatet.

Politiet bad offentligheden om at undgå stedet. Specialstyrker er til stede, lød det videre.

Konsulatet ligger på Rue Fresnel i byens 16. arrondissement.

På en nærliggende metrolinje er der forstyrrelser af driften, melder metroselskabet RATP ifølge Reuters.

Billeder fra stedet viser svært bevæbnede betjente i stort antal.

/ritzau/