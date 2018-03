Manden bag den håndoptrukne radio er død

Britiske Trevor Baylis var en alsidig herre, men han vil høj blive husket for en praktisk radio til brug i u-lande

”Jeg gør ikke noget for at gøre gode gerninger. Jeg gør det for at vise mig selv frem.”

Det var et udsagn, som Trevor Baylis yndede at bruge, når han skulle beskrive sig selv. Men han blev netop kendt for det gode, og det går igen i nekrologerne i britiske medier efter hans død tidligere på ugen i en alder af 80 år.

Han vil i høj grad blive husket for den håndoptrukne transistorradio, som han opfandt i 1991. Inspirationen kom, efter han havde hørt, at et af de store problemer med at oplyse om hiv og aids i dele af Afrika var, at store befolkningsgrupper ikke havde adgang til elektricitet, og at batterier var en for dyr og upraktisk løsning. Derfor opfandt han en radio med et håndtag, som kunne trækkes op, og da radioen kom i produktion i 1994, blev en stor del afsat til Afrika.