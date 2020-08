Manden bag massakre i moskéer bliver dømt til livstid

Brenton Tarrant, der i 2019 dræbte 51 mennesker i Christchurch, får ikke mulighed for prøveløsladelse.

Australske Brenton Tarrant, der stod bag moskéangrebene i New Zealand sidste år, er blevet dømt til livstid uden mulighed for prøveløsladelse.

Det melder højesteretsdommer Cameron Mander i Christchurch torsdag.

- Dine forbrydelse er så ondskabsfulde, at selv hvis du er fængslet til din død, vil det ikke udgøre hård nok straf for dine handlinger, siger Mander ved strafafsigelsen.

Det er første gang, at New Zealand har afsagt så hård en dom.

Den 29-årige australier er kendt skyldig i at have dræbt 51 mennesker og såret mange flere i et terrorangreb mod to moskéer i Christchurch i marts 2019.

Angrebet streamede han direkte på nettet. Kort før angrebet offentliggjorde han også et 74 sider langt manifest, hvori han beskrev sine højreekstremistiske synspunkter.

/ritzau/