Manden bag oprørsbevægelsen Den Lysende Sti er død

Abimael Guzman, grundlægger af oprørsbevægelsen Den Lysende Sti, der kæmpede for at indføre et kommunistisk styre i Peru, er død.

Det oplyser Perus regering lørdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Guzman blev pågrebet i 1992 i hovedstaden Lima og har siden afsonet en dom på livsvarigt fængsel for terrorisme, drab og andre forbrydelser.

Han blev 86 år. Susana Silva, der er leder af fængselsvæsnet i det sydamerikanske land, oplyser, at Guzman har været syg de seneste måneder. I begyndelsen af august blev han udskrevet fra et hospital.

De seneste to dage forværredes han tilstand, og han skulle have været tilset af en læge igen lørdag, men døde i sin celle tidligt lørdag morgen lokal tid.

Den Lysende Sti havde i 1980'erne og 1990'erne omkring 7000 oprørere under våben, da bevægelsen kæmpede for at forvandle Peru til et kommunistisk land.

Frem til år 2000 menes omkring 7000 mennesker at være blevet dræbt i forbindelse med oprørsbevægelsens kamp.

