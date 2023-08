Mandens våbenaktier bringer Norges udenrigsminister i uføre

Anniken Huitfeldt, Norges udenrigsminister, er havnet i uføre på grund af sin mand og med svære habilitetsproblemer.

Det er avisen VG, som onsdag afslører, at hendes mand har opkøbt aktier i den norske våbenproducent Kongsberg Gruppen og andre følsomme selskaber, mens hun har været udenrigsminister.

Det er virksomheder, som er stærkt påvirket af, hvad der vedtages af regeringen i Oslo og Stortinget.

Miljøpartiet De Grønne kræver, at udenrigsministeren træder tilbage.

Men statsminister Jonas Gahr Støre siger, at han fortsat har tillid til Huitfeldt.

Hun erkender over for avisen, at hun ikke har levet op til sin pligt som udenrigsminister.

- Baseret på en vurdering fra lovafdelingen er der grund til at tro, at jeg har været inhabil i flere sager, siger hun på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Selv anslår hun, at hendes mand, Ola Flem, de seneste tre år har gennemført cirka 100 aktiekøb gennem sit eget investeringsselskab.

Socialdemokraten Huitfeldt siger, at hun blev opmærksom på sine egne habilitetsproblemer i sommer i forbindelse med andre sager i regeringen om manglende habilitet, der førte til fyringen af to ministre.

Det sker, efter et kontroludvalg i Stortinget har skærpet opsynet med ministrene.

- Da jeg blev bekendt med, at han havde købt aktier i et langt større omfang, end hvad jeg havde troet, forstod jeg, at dette kan have konsekvenser for min habilitet, forklarer hun.

Kongsberg Gruppen er en meget stor våbenproducent i Norge og leverer blandt andet betydelige mængder udstyr til Ukraine.

Udenrigsministerens mand har også investeret i flere laksehavbrug. Det er en milliardforretning i Norge og ofte en sag, der havner på regeringens bord.

Ægtemanden solgte i øvrigt alle sine aktier i Kongsberg Gruppen sidste tirsdag. Det var på anbefaling fra det norske udenrigsministerium, skriver nyhedsbureauet NTB.

